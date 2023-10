VIDÉO - Pénurie de petites pièces : pourquoi les Belges sont appelés à vider leurs tirelires

L'histoire se répète chez un boulanger. Cela vire même au casse-tête quand un client ne fait pas l'appoint. "C'est de plus en plus dur. On essaie de s'arranger, on vide nos portefeuilles. Et sinon, on donne des pièces de cinq centimes, mais les gens ne sont pas très contents d'en avoir", assure Stéphane Clinquart.

Il y aurait pourtant assez de pièces en circulation sur le territoire. Elles viennent à manquer, car elles sont oubliées au fond des poches ou épargnées dans les tirelires. Comme le fait Marie-France : cette grand-mère conserve toujours quelques euros pour ses petits-enfants. "J'ai un fils qui a attrapé la même manie que moi, mais lui met toutes les petites pièces dans un grand pot en verre", dit-elle.

Le secteur bancaire a donc été obligé de recommander des pièces et de mener des actions auprès des habitants. "On encourage les Belges à faire circuler ces pièces-là. On fait aussi des échanges avec d'autres pays de la zone euro qui auraient des problèmes avec d'autres pièces pour essayer de récupérer ces pièces-là", affirme Florence Angelici, porte-parole du ministère des Finances belges.