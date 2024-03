Photo retouchée de Kate Middleton : "Personne ne dit que ça a été fait à des fins de manipulation de l'opinion"

C'était la première photo officielle de Kate Middleton depuis son opération de l'abdomen, elle a viré au fiasco en étant retirée, car trop retouchée. Notre équipe à Londres retrace la polémique qui touche la princesse depuis dimanche.

Le jour de la fête des mères britannique, l'opération de communication devait être parfaite. Ce dimanche, le palais de Kensington publie la première photo de la princesse Kate depuis son opération de l'abdomen, il y a presque deux mois. Pourtant, en regardant la photo de plus près, on voit que la manche de la petite Charlotte a été retouchée. Autre question : où est l'alliance de Kate ?

Dimanche soir, les agences de presse, organismes qui vérifient et relayent ces photos aux autres médias, décident de dépublier le cliché. Une annonce rarissime et une communication qui interrogent les Londoniens. "Elle a le droit à sa vie privée. Ils n'auraient pas dû publier la photo, et je ne savais pas qu'elle était retouchée", lance une femme interrogée par notre équipe dans la capitale britannique. "Au début, ils auraient dû en dire moins, estime une autre. C'est ce qui se passait du temps de la reine Elisabeth II. Le public est habitué à ne pas avoir de détails. Maintenant qu'on en a, le public veut tout savoir sur Kate".

De leur côté, les agences de presse se justifient. "Personne ne dit, et c'est important, que ça a été fait à des fins de manipulation de l'opinion. Mais c'est tellement évident que l'image a été retouchée, qu'on ne peut pas la laisser sur nos serveurs et continuer à la diffuser", explique Eric Bardat, directeur du service photo de l'AFP.

Et face à la pression, la princesse a réagi sur les réseaux sociaux en endossant la responsabilité d'avoir retouché sa photo. "Comme beaucoup de photographes amateurs, je m'essaie parfois à l'édition. Je voudrais présenter mes excuses pour la confusion causée par la photo de famille que nous avons partagée hier", a écrit la princesse de Galles dans un message signé "C" pour Catherine, publié sur X (ex-Twitter).

En termes de communication, le mal est fait dans les journaux. Ce ne sont sans doute pas les Unes que le palais espérait, car les tabloïds se sont empressés de pointer les problèmes sur cette photo ce lundi. En voulant garder le secret sur la nature exacte des problèmes de santé de Kate, le palais de Kensington alimente les rumeurs les plus folles. Le roi, en choisissant d'être plus transparent sur son cancer, a de son côté réussi à éviter les polémiques