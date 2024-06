Pour la première fois, les équipes de TF1 ont pu filmer une partie de la formation des pilotes de chasse ukrainiens en France. Un entraînement express qui se déroule sur une base de l'armée française tenue secrète.

À l'intérieur du cockpit, un futur pilote ukrainien se forme au maniement subtil d'un avion de chasse sur un simulateur de l'armée française. Dans une base tenue secrète pour d'évidentes raisons de sécurité, ils sont dix stagiaires à prendre part à cet entraînement express de six mois, qui doit leur permettre de renforcer l'Ukraine, plus de deux ans après le début de l'invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine. Parmi eux, certains n'avaient jamais embarqué dans un avion militaire.

Opérationnels dès la fin de l'année

Ils sont encadrés par d'anciens instructeurs de l'armée de l'air. "On lui met une menace autour, on appelle ça une situation tactique, et lui, il doit gérer toute sa navigation pour y aller, être à l’heure, au bon moment, trouver le bon objectif, utiliser le bon armement…", nous explique l'un de ces formateurs dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article. "L’intérêt du simulateur, c’est que s'il y a quelque chose qui est mal fait, on fait pause, on revient en arrière, on lui explique et on reprend."

L’enjeu, c’est vraiment de leur permettre d’être au niveau des opérations qu’ils vont rencontrer Colonel Malard, porte-parole du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace

Après plusieurs heures de simulateur, les soldats ukrainiens prennent place dans des Alpha Jet. Objectif : leur apprendre à piloter des F-16 américains et des Mirage 2000 français. Une quarantaine de ces avions sera livrée à partir de cet été par des pays alliés de l'Ukraine. Une aide des plus précieuses, alors que les forces ukrainiennes font face aux multiples offensives de la Russie.

"On a ici la formation aux fondamentaux de l’aviation de chasse. Et quel que soit le type d’appareil qui va être prévu pour après, ces fondamentaux restent", assure le colonel Malard, porte-parole du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. "L’enjeu, c’est vraiment de leur permettre d’être au niveau des opérations qu’ils vont rencontrer dès la fin de leur formation." Après leur passage par la France, les militaires ukrainiens termineront leur formation dans un autre pays allié et seront opérationnels dès la fin de l'année.