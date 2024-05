REPORTAGE - Après des années de crise, le Portugal renait grâce au tourisme et à l'industrie textile

Le Portugal est entré dans l'Union européenne en 1986, à l'époque de la CEE. Il affiche aujourd'hui l'une des croissances les plus élevées de la zone, une économie qui fait la part belle au tourisme. Mais l'industrie textile tire aussi son épingle du jeu.

Le Portugal avait déjà presque tout, des plages magnifiques et des villes chargées d'histoire. Il ne lui manquait qu'une chose, une économie florissante. C'est enfin chose faite. Comment le Portugal, au bord de la faillite il y a dix ans, est-il devenu l'un des pays les plus attractifs d'Europe ? La réponse se trouve en partie au cœur d'un village du nord de Porto. Les usines à taille humaine font vivre l'économie du Portugal. Près de 20 % de la population travaille dans le textile et les meilleures couturières sont courtisées par des ateliers de luxe.

Tanya est passée du travail à la chaîne au prêt-à-porter haut de gamme. "Je préfère un petit atelier, ça me permet de porter une plus grande attention au détail. J'ai fait des études artistiques et pour moi, chaque pièce est une œuvre d'art", explique la professionnelle.

Aujourd'hui, elle est payée 1000 euros, 200 euros de plus que le salaire minimum portugais, une augmentation voulue par sa responsable, de nationalité française. "Le diable est dans les détails, et en les payant 20% de plus, je sais qu'elles seront fidèles et qu'elles regarderont chaque couture avec attention", explique Alice Davoine dans la vidéo en tête de cet article.

La mer, le soleil... On avait envie de voir autre chose et c'est vrai qu'au Portugal, c'est très accueillant. Aujourd'hui, j'y suis très bien et je ne me vois pas partir Krystie, propriétaire d'une boulangerie au Portugal

Cette attention est primordiale. Les vêtements seront revendus dans des grands magasins et des boutiques de luxe, avec une inscription, désormais très réputée, le "Made in Portugal". Tout est fait dans le pays par des couturières portugaises. Le gouvernement octroie des aides financières aux entreprises qui emploient des locaux. Alice a aussi bénéficié de réductions d'impôts en s'installant ici. Des mesures qui ont permis au pays de se relever. En dix ans, le taux de chômage a été divisé par trois. Au Portugal, tout est fait pour faciliter la création d'entreprise.

Avec des formalités administratives beaucoup plus simples, certains n'hésitent pas à se lancer. C'est le cas de Krystie, que l'une de nos équipes a rencontré sur place. Elle a lancé sa boulangerie à la française. "On était toutes les deux passionnées par la nourriture, on avait envie d'amener notre savoir-faire français à l'étranger", témoigne la jeune femme. Plus de 700 entreprises françaises se sont installées au Portugal, et comptent bien y rester, comme Krystie, pour qui le Portugal a tout ce qu'il faut. "La mer, le soleil, on avait envie de voir autre chose aussi et c'est vrai qu'au Portugal, c'est très accueillant. Aujourd'hui j'y suis très bien et je ne me vois pas partir", sourit l'entrepreneuse.

Elle n'est d'ailleurs pas la seule à être tombée sous le charme. L'année dernière, 30 millions de touristes ont visité le Portugal, avec des rues de Lisbonne souvent bondées. Tout un monde qu'il faut loger. En 2012, le gouvernement a dégainé une mesure choc : les étrangers qui achetaient un appartement au Portugal obtenaient un titre de séjour, appelé visa doré. Les millionnaires du monde entier ont investi pour louer leurs logements, et les prix ont explosé. "En 2018, le prix moyen d'un appartement à Lisbonne était de 310.000 euros. Aujourd'hui, c'est plutôt 495.000 euros. Ça peut être dur pour les locaux, qui n'ont pas les mêmes moyens financiers que les étrangers", explique la responsable d'une agence immobilière.

À Lisbonne, des milliers de personnes ont manifesté pour le droit au logement. L'État a même dû mettre fin aux avantages fiscaux pour les étrangers l'année dernière. Un luxe que le Portugal peut désormais se permettre : à 2,3%, le pays affiche l'un des taux de croissance les plus élevés d'Europe.