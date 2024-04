VIDÉO - Premier voyage pontifical en sept mois : les images du pape François en bateau à Venise

Le pape François est arrivé à Venise ce dimanche matin pour une visite-éclair chargée. Depuis son déplacement à Marseille, en septembre dernier, le souverain pontife n'avait plus voyagé. Son état général de plus en plus fragile l'avait contraint à annuler plusieurs déplacements.

Il ne s'était pas déplacé hors de Rome depuis sa visite à Marseille, il y a sept mois. Le pape François est arrivé ce dimanche matin à Venise (Italie) pour un voyage éclair. De quoi rassurer les fidèles, quelques semaines après un accès de fatigue ayant suscité l'inquiétude au moment des fêtes de Pâques. Ces derniers temps, son état général fragile l'a conduit à annuler plusieurs déplacements, comme son voyage à Dubaï, qui devait avoir lieu en décembre.

Une arrivée en bateau

Jorge Bergoglio a honoré un planning chargé. La journée a démarré par une visite à la prison pour femmes de Venise, où les détenues condamnées à de lourdes peines l'attendaient fébrilement. "N'oublions pas que nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous des blessures à guérir, même moi", a affirmé l'évêque de Rome, sensible à la place des marginalisés et à l'univers carcéral. La prison de l'île de la Giudecca abrite le pavillon du Saint-Siège à la 60ᵉ Biennale d'art contemporain de Venise.

En bateau sur la lagune

C'est ensuite en bateau, via un pont éphémère sur le Grand Canal et escorté par une nuée de gondoles sur la lagune, que le Saint-Père a rejoint le cœur de la Cité des Doges. Le débarquement s'est fait en fauteuil roulant, sous les chants des jeunes fidèles à qui il s'est adressé devant l'emblématique basilique Santa Maria della Salute. "Lâchez un peu vos portables, allez à la rencontre des autres", leur a-t-il glissé, comme on peut l'entendre dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

La visite éclair du pape François s'est achevée dans un cadre grandiose sur la mythique place Saint-Marc, pour une messe en plein air.