VIDÉO - Au Maroc, une course contre-la-montre pour retrouver les derniers survivants du séisme

Dans le village dévasté d'Imi N'Talat, les secouristes sont à bout de force et résignés. Plus les heures passent et moins il y a d'espoir de retrouver des survivants. Pour le moment, seul un cadavre a été extrait des décombres. Mais tout d'un coup, l'activité s'accélère : un jeune homme bloqué sous une montagne de gravats est peut-être encore vivant.