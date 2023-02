VIDÉO - Séisme en Turquie et en Syrie : des milliers de survivants sortis des décombres

Un peu plus loin dans cette même ville de Jandairis, au Nord de la Syrie, des corps sont extraits l’un après l’autre d’une maison. "Grâce à Dieu, le petit est sain et sauf", affirme Samer Al-Sarqbi. Dans ses bras, son neveu est l’unique rescapé d’une famille de douze personnes. "Nous sommes brisés. Le petit n’a plus de père ni de mère", lâche-t-il au milieu d'un flot de sanglots. Dans ce quartier en ruines, il n'y a aucun secouriste. Les habitants sont livrés à eux-mêmes pour tenter de sauver leurs proches. "On entend leurs voix, ils sont toujours en vie, mais il n'y a aucun moyen de les faire sortir, personne pour les sauver, pas de machine. Nous appelons le monde entier : aidez-nous", lance un homme.