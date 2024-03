VIDÉO - Spring Break : à Miami, les autorités sifflent la fin de la fête

Toutes les vacances de printemps, les étudiants des universités américaines se retrouvent pour faire la fête. Le "Spring Break" ne passe pas inaperçu dans les stations balnéaires, à tel point que Miami a décidé de le décourager cette année. Les reporters de TF1 vous décrivent l'ambiance.

"On s'éclate, on fait une pause dans nos études, c'est la fête, c'est un moment génial". Le Spring Break, c’est une tradition qui se perpétue chaque année aux États-Unis : une débauche de festivités pour les étudiants. Durant les vacances de printemps, des centaines de milliers de jeunes venus des quatre coins du pays prennent la direction du soleil et de la plage.

"Les gens irrespectueux, c'est fini"

En 2024, Miami, l’une des destinations phares des Spring Breakers, dit stop : trop c’est trop. Barrières le long des rues, interdiction de stationner, présence policière, l'ambiance a changé tout à coup. "Les autorités ont lancé un slogan non sans jeu de mots, 'le Spring Break et nous, désormais, c'est la rupture', explique notre journaliste Michel Scott dans le reportage en tête de cet article. Miami ne veut pas voir se répéter les scènes de débordements presque incontrôlables qui ont eu lieu dans ces quartiers de bord de mer l'an dernier, des scènes allant parfois presque jusqu'à l'émeute". Deux morts avaient même alors été recensés lors de différentes fusillades.

"Les comportements illégaux, les gens irrespectueux, c'est fini", assure un policier face à notre caméra. Les instructions sont claires, pas de musique, pas d'alcool et les plages sont fermées à partir de six heures du soir. Évidemment, pour les étudiants qui ont planifié leur voyage depuis des semaines, c'est la douche froide. "Je pensais qu'il y aurait plus de monde... Miami, ce n'est plus le meilleur endroit", réagissent deux fêtardes interrogées par notre équipe.

Du coup, pour un vrai Spring Break, beaucoup ont décidé de changer de destination, en allant par exemple 40 kilomètres plus au nord, à Fort Lauderdale. Ici les fêtards débordent sur les trottoirs, les plages sont ouvertes toute la nuit, et on peut encore s'amuser jusqu'à plus soif.