REPORTAGE - Attentat à Bruxelles : les habitants témoignent de leur choc après la nuit de terreur

À l'ouverture de cette école, quelques parents se sont présentés ce mardi matin, mais avec la boule au ventre. Le trajet entre la maison et la classe était très anxiogène, alors qu'un suspect était toujours recherché après l'assassinat de deux supporters suédois en pleine rue à Bruxelles la veille au soir. "On a pris un autre chemin, on s'est dit que ça ne devait pas être trop dangereux", témoigne un père dans le reportage de TF1 ci-dessus. "On a un petit peu peur de sortir avec nos enfants, de les amener à l'école ou à la crèche, dit un autre. Mais bon, on doit faire confiance aux autorités."