VIDÉO - Au cœur d'un labo clandestin de fabrication de fentanyl : qu'est-ce que cette drogue ultra-dangereuse ?

À des milliers de kilomètres de la France, c'est une guerre peu connue, mais ô combien violente, qui se déroule entre les États-Unis et les nombreuses organisations criminelles que compte le Mexique. En cause, les drogues de synthèse qui n'en finissent plus d'endeuiller le pays de l'Oncle Sam. Elles sont fabriquées, exportées et distribuées par les cartels mexicains, dont le plus puissant, celui de Sinaloa.

Alors que TF1 a diffusé, ce mercredi dans le 20H, l'enquête menée par nos journalistes Michel Scott et Paul Bouffard au cœur de ce réseau mafieux, on vous en dit plus sur le fentanyl, la plus meurtrière de ces nouvelles drogues.