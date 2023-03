VIDÉO - 130.000 barils par jour : au cœur du mégaprojet controversé de TotalEnergies en Ouganda

Le gouvernement ougandais soutient ce projet et n’ignore pas que l’exploitation du pétrole va à l’encontre de toutes les recommandations des experts pour limiter le réchauffement climatique, mais assume. Ce gisement doit rapporter dix milliards d’euros par an à l’Ouganda. "Pour nous, ça va changer la donne. Nous allons pouvoir construire plus d’écoles, plus d’hôpitaux et améliorer le quotidien des Ougandais", affirme Ali Ssekatawa, directeur des affaires juridiques et corporatives, autorité pétrolière de l’Ouganda.

Le projet génère des dizaines de milliers d’emplois, occupés à 90% par des Ougandais, comme sur le site de la future usine de traitement du pétrole. "On doit aussi bien les former en termes de sécurité qu’en termes de compétences techniques. Ce ne sont pas des gens qui arrivent, qu’on a récupéré et qu’on envoie comme ça faire les travaux sans qu’ils aient de formation", assure le responsable construction.