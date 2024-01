VIDÉO - "Ça vous pique comme des aiguilles" : jusqu'à -40°C aux États-Unis, 115 millions d'Américains en alerte

Une vague de froid très intense touche une grande partie de l'Amérique du Nord. Les températures atteignent -40°C par endroits. Les chutes de neige et le blizzard polaire ont fait au moins 40 morts.

Quatre étudiants, un peu inconscients, avaient décidé d'aller randonner et camper dans un canyon du Kentucky. Mais après une nuit sous la tente à -20 °C et avec des vents puissants, ils ont frôlé l'hypothermie. Les secours ont dû envoyer un hélicoptère pour les sauver dans un endroit difficilement accessible. L'opération a duré huit heures. Ils s'en sortent sains et saufs. "Ils se sont vite rendu compte qu'ils étaient ni équipés ni entraînés pour réussir cette descente", raconte Jeremy Urekew, secouriste.

Au total, 60 millions d'Américains restent encore placés en alerte pour ce froid polaire. Le bilan fait état d'une quarantaine de morts, dont beaucoup sur les routes. La neige et le verglas rendent les conditions de circulation très dangereuses. Il est difficile même de rester dehors trop longtemps. "C'est le genre de froid qui vous gèle la peau. Ça vous pique comme des aiguilles, ça fait mal", témoigne une Américaine.

Avec ces températures, il est impossible d'utiliser les véhicules électriques Tesla. Les stations de recharge sont gelées. Dans le Mississippi, un réservoir d'eau s'est fissuré sous l'effet du froid, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article. Et avec une température de -10 °C, l'eau se transforme instantanément en glace. Tout ce qui se trouve sous le réservoir ressemble désormais à des sculptures de glace.

Cela fait une semaine déjà que ces conditions extrêmes perturbent le pays, et ce n'est pas fini. La neige et le verglas vont faire leur retour en force ce week-end dans 18 États, dont la capitale, Washington. 115 millions d'Américains sont concernés par cette nouvelle alerte météo.