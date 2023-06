VIDÉO - Chaleur extrême : le sud des États-Unis face à sa "pire alerte canicule jamais émise avant juillet"

Alors que l'été vient à peine de commencer, des millions d'Américains vivent sous le coup d'alertes à la chaleur extrême, avec des températures dépassant souvent les 40°C. L'épisode touche également une partie du Nouveau-Mexique, de l'Arkansas, du Mississippi, de l'Alabama et le nord de la Floride. Tout le sud des États-Unis vit actuellement sous un dôme de chaleur.

Plusieurs grandes villes comme la Nouvelle-Orléans, Memphis, San-Antonio ou Nashville pourraient voir dans les prochaines heures le thermomètre s'approcher des 46°C, peut-être même des 50°C. En cause, encore et toujours le réchauffement climatique, responsable de la multiplication et de l'intensification des vagues de chaleur dans le monde. Cet épisode météorologique extrême a déjà causé la mort de treize personnes au Texas et d'une personne en Louisiane, indique le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.