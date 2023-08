VIDÉO - Chasse au monstre du Loch Ness : "Nous avons entendu quatre 'gloups' distincts"

Enfin, jusqu'à présent. Car la chasse a repris ce week-end sur les 39 km du lac pour tenter de percer ce mystère qui captive le monde entier depuis des générations. "C'est la plus grande chasse pour trouver Nessie jamais organisée. Nous sommes plus d'une centaine de volontaires autour des rives du Loch Ness pour tenter d'apercevoir le monstre", explique Paul Nixon, directeur général de The Loch Ness Centre à Drumnadrochit, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Ces passionnés peuvent compter sur des technologies dignes des plus grands films d'espionnage, comme des drones équipés de scanners thermiques et des bateaux avec caméras infrarouges pour cartographier la zone. Et surtout, c'est une grande première, un hydrophone. Cet appareil est capable d'enregistrer tous les sons sous-marins et de plonger au plus profond du lac à près de 270 m. La moindre cavité où pourrait se cacher le monstre n'aura bientôt plus de secret.