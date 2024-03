VIDÉO - Chirurgie esthétique : pourquoi les jeunes Américains veulent-ils des mâchoires carrées ?

En chirurgie esthétique, les hommes ont désormais recours à l'élargissement de la mâchoire. Des prothèses qui sont devenues monnaie courante aux États-Unis. L’objectif est de donner à un visage jugé trop fin, un aspect plus masculin.

En quelques recherches sur les réseaux sociaux, vous tomberez vite sur des dizaines de vidéos semblables à celles que l'on voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Elles montrent de jeunes hommes qui recourent à la chirurgie esthétique pour se faire élargir la mâchoire. Ils la veulent plus carrée, à la Brad Pitt ou à la Batman, une forme jugée plus virile.

Comment une telle opération est-elle pratiquée ? Parfois avec des injections, mais le plus souvent, et pour que le résultat dure plus longtemps, avec un implant en silicone fixé directement à l’os de la mâchoire.

Opération chirurgicale

Dans un cabinet de chirurgie plastique visité par notre équipe à Washington, les médecins voient cette demande croître. Mais les patients doivent d’abord passer une batterie de tests. Le docteur Paul Ruff tient à nous montrer tout ce qu’il vérifie pour être sûr que l'opération soit adaptée à chacun. On regarde le nez, la structure du menton, la position des lèvres, la largeur de la mâchoire. Puis, il entame l'étape de marquage. Avant d’en venir à l'opération elle-même, qui durera 1h30 environ, sous anesthésie locale.

Redessiner la mâchoire, ça peut aussi passer par d’autres types d’opérations. Philippe Gatto, lui, s’est par exemple attaqué à son double menton. À 57 ans, ce cadre français, vivant à New York, l'a fait pour son bien-être et pour son travail. La période du confinement lui avait renvoyé de lui-même une image catastrophique, lors des réunions en visioconférence. L'effacement de son double menton lui a redonné confiance en lui, assure-t-il au micro de TF1.