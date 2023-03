REPORTAGE - Du poulet-éprouvette : à Singapour, la viande de synthèse est déjà une réalité dans les rayons

Pour se multiplier, les cellules-souches doivent baigner dans une sorte de soupe, un mélange d'oxygène, de protéines et d'hormones. Des hormones qui viennent parfois de vrais animaux. Le sérum fœtal bovin, extrait du fœtus de veau lors de l'abattage de la vache, c'est le secret inavouable de l'industrie. Il est très difficile de s'en passer. Mais c'est très cher et surtout contradictoire avec la promesse de produire de la viande sans tuer d'animaux. Pourtant, cela ne freine pas la ruée vers l'or.

"On investit des dizaines de millions de dollars dans une usine, ici, à Singapour, et puis après, on en construira une encore plus grosse. On produira des millions, des milliards de tonnes de viande", explique un industriel. La même technologie permet en effet de produire aussi de la chair de poisson.