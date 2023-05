VIDÉO - Couronnement de Charles III : ils campent déjà devant Buckingham !

Pour les étrangers, l'arrivée des campeurs est également surprenante, comme le confie un groupe de joggeuses françaises qui habitent à Londres. "On est assez impressionnées et amusées par cet attachement des Anglais à tout ce protocole", explique l'une d'elles, tandis qu'une autre ajoute : "sans être fous de la monarchie, on ne peut pas rester insensibles avec ce qu'il se passe."

Dans les rues de Londres, l'effervescence monte et tous les préparatifs des festivités autour du couronnement sont scrutés par ces fidèles. Cette nuit, nos campeurs ont pu assister aux répétitions de tous les régiments de l'armée, en costume, ainsi que le défilé des carrosses, dont celui qui amènera le roi de Buckingham à Westminster. "C'était fantastique de voir les canons rouler à côté de nous, et les chevaux étaient si beaux", relate une Britannique qui a pu assister au spectacle. "Jusqu'à 3 heures du matin, il y avait les musiciens, les chevaux, les tambours. On n'a pas beaucoup dormi", raconte une autre.