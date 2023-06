VIDÉO - Danemark : des lois particulièrement sévères avec les immigrés

Maria est colombienne, et Carolina, argentine. Pourtant, les deux femmes parlent parfaitement danois. Comme tous ceux qui se trouvent dans la salle de classe, Maria et Carolina travaillent au Danemark depuis des années. Aujourd’hui, ces élèves s’entraînent, car tous espèrent un jour passer et réussir l’examen visant à obtenir la nationalité danoise. Plus qu’un test de langue, c’est un questionnaire de culture très approfondi qu’ils doivent remplir.