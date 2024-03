VIDÉO - Décor naturel : avec ses paysages époustouflants, l'Islande est devenue le nouvel eldorado de Hollywood

L'Islande, une terre de glace et de feu aux paysages époustouflants, est devenue un eldorado pour les réalisateurs de cinéma. Les plus grandes productions y ont posé leurs pieds de caméra, et le pays a créé une industrie du film très performante.

La cascade est désormais célèbre dans le monde entier. Pour une raison qui ne tient pas seulement à sa splendeur naturelle : elle est un décor naturel important de la série Game of Thrones. "De nombreux épisodes censés se trouver au 'nord du Mur', dans la série, ont été tournés ici", explique un guide local dans le reportage du 20H en tête de cet article.

C'est cette référence qui a attiré ici des étudiants espagnols. "Ça me rappelle beaucoup Game of Thrones", confirme l'un d'eux au micro de TF1, tandis qu'une autre abonde : "Lorsque vous allez quelque part, puis que vous le voyez dans un film, vous pouvez vous dire 'j'y étais' !"

Vu sur Netflix

Sur cette île volcanique, la nature est un décor sans cesse renouvelé. Les plus grands glaciers d'Europe, des parcs naturels sculptés par les mouvements titanesques des plaques tectoniques, des plages de sable noir... L'Islande séduit de plus en plus les réalisateurs de films et de séries, mais aussi les touristes qui reconnaissent les paysages vus à l'écran.

C'est la puissance et la diversité des paysages qui attirent de nombreux réalisateurs en Islande. Par effet de balancier, ces lieux de tournages deviennent ensuite des attractions touristiques et contribuent à l'explosion de cette industrie. L'Islande a accueilli 1,7 million de visiteurs étrangers en 2023, soit presque cinq fois sa propre population, lui posant d'ailleurs des problèmes de "surtourisme".

Star Wars, productions Marvel ou encore Interstellar de Christopher Nolan, l'Islande a la cote auprès d'Hollywood. Mais c'est aussi parce que le pays propose des incitations fiscales importantes. Producteur pour organiser les tournages, Elli Cassata sait que c'est un argument de poids. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article