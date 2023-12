VIDÉO - "Des rideaux de lave" : les images fascinantes de l'éruption du volcan islandais

L'éruption a commencé lundi soir au sud-ouest de la capitale Reykjavik. Depuis, des murs de lave et de feu surgissent des profondeurs de la Terre. Regardez ces images saisissantes du JT de TF1.

Une muraille de feu et de la lave en fusion qui s'étend sur des kilomètres. Attendue de longue date, l'éruption dans la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'Islande, a débuté peu après 22 heures lundi soir à la suite d'un tremblement de terre. Après des semaines d'activités sismiques intenses, tout le monde dans le pays attendait le début de cette éruption.

Un moment unique que montre la vidéo du JT de TF1 ci-dessus, et qui a attiré de nombreux curieux. "Je suis vraiment très excité d'être ici en ce moment et de voir ce phénomène naturel de mes propres yeux. C'est fascinant de voir la nature en action ! C'est comme dans les films", témoigne un touriste.

C'est juste invraisemblable Ael Kermarec, un guide français qui habite en Islande

Ael Kermarec, un guide français qui vit en Islande, s'est rendu au plus près de l'éruption. "On voit des rideaux de lave, qui est de la roche en fusion qui sort à 1200 degrés, et ce panache de fumée qui monte dans le ciel. Le ciel tout entier est orange. C'est juste invraisemblable", nous raconte ce passionné. Si le spectacle est saisissant, il est aussi très surveillé par les autorités.

Et pour cause, ce volcan se trouve à seulement trois kilomètres de la localité portuaire de Grindavik. Ses 4000 habitants ont été évacués le 11 novembre dernier. Mais la police quadrille les lieux pour empêcher toute personne de s'approcher de l'éruption. "On est en train de sécuriser la zone, en fermant toutes les routes près du volcan. On fait tout ce qu'on peut pour gérer au mieux la situation", explique Thorir Thorsteinsson, officier de police.

La puissance de l'éruption semblait diminuer ces dernières heures et, pour l'instant, aucun nuage de cendres n'est observé. Le trafic aérien ne devrait pas être affecté, selon l'Institut météorologique islandais.