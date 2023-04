VIDÉO - Floride : des centaines de milliers de tonnes de sable rapatriées sur les plages

Sur les bouts de plage qui n'ont pas encore été réaménagées, les habitants de Miami Beach saisissent bien l'intérêt de ces travaux. Mais ils restent partagés sur leur bien fondé. "Un peu plus loin, il n'y a presque plus de plage, l'entrée est bloquée par le poste de secours, donc c'est vraiment nécessaire", acquiesce une jeune femme. Un peu plus loin, son voisin s'offusque plutôt du fait que "Miami Beach n'aurait jamais dû devenir une ville". "C'est un banc de sable qui bouge au gré des marées. pour moi, c'est juste un pansement sur une jambe de bois", lâche-t-il.

Mais il n'y a pas que Miami Beach de concerné. Plus de la moitié des côtes de Floride connaissent aujourd'hui une érosion considérée critique. Ces opérations ont commencé dans les années 80, sauf qu'à l'époque, il n'y avait aucune conscience écologique. Le sable était alors puisé au large, quitte à épuiser les fonds marins. Parfois, il était aussi importé d'autres pays. Même si la méthode a désormais changé, de nombreuses associations fustigent encore ce procédé. "Les réserves en sable s'épuisent. Je ne sais pas combien d'années ça va pouvoir durer. On n'aura bientôt plus de sable d'assez bonne qualité pour combler ces plages", prévient Tom Tomasello, avocat spécialisé en droit de l'environnement.