REPORTAGE TF1 - États-Unis : alerte générale à la frontière avec le Mexique

Certains ont marché des milliers de kilomètres depuis l’Amérique du Sud. Des familles, des bébés transportés dans des valises, des personnes handicapées, tous sont prêts à traverser le Rio Grande pour rejoindre le Texas et les États-Unis. "On va essayer de traverser à la nage. Je sais qu’on prend des risques, on verra bien", explique une dame en fauteuil roulant.