VIDÉO - États-Unis : Bienvenue à Santa Claus, LA ville du Père Noël

Ici, le Père Noël ressemble à une obsession tant il s'affiche partout. Que ce soit devant la station-service, devant les boutiques et tous les bâtiments officiels comme la mairie, et même sur les voitures de police. Mais tout s'explique. La petite ville en question s'appelle "Santa Claus", Père Noël en anglais. "On joue le Père Noël et Madame Noël depuis 30 ans dans notre ville et pour la famille", affirme une habitante dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.