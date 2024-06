En Californie, un incendie hors de contrôle a entraîné l'évacuation de plus de 1200 personnes. Les pompiers luttent contre des flammes géantes avec des vents violents qui ne leur facilitent pas la tâche. Une catastrophe qui donne lieu à des scènes impressionnantes, comme le montre le 13H de TF1.

La montagne s’est transformée en brasier. L’autoroute est entièrement cernée par les flammes. Dans le ciel devenu orange, les rotations des hélicoptères bombardiers d’eau sont incessantes. Au sol, 400 pompiers sont mobilisés. En vain : l’incendie continue de progresser et rase tout sur son passage. Au moins 6000 hectares sont déjà partis en fumée dans les montagnes au nord de Los Angeles (Californie, États-Unis), des zones difficiles d'accès et aussi dans des quartiers résidentiels.

"Wow, regardez ce fast-food", pointe une internaute dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Sur une station d'autoroute, tout a brûlé en l'espace de quelques minutes. Des dizaines d'épaves de voitures sont calcinées, tout comme le McDonald's installé à cet endroit. Au total, plus de 1200 personnes ont dû être évacuées dans la région. La situation ne devrait pas s'améliorer. "Les vents vont être un facteur aggravant pour ces incendies, et ça va rendre notre travail très difficile", affirme Craig Little, pompier de Los Angeles.

Pour le moment, aucun blessé n'est à déplorer. Mais le plus grand des feux repérés n'était contenu qu'à hauteur de 2% de sa surface dimanche soir, selon les autorités. Les fortes chaleurs devraient aussi compliquer les choses. Une canicule est attendue dans les prochains jours sur l'ouest des États-Unis. 44°C ont été relevés à Los Angeles durant la journée de jeudi. La Californie est tristement habituée chaque été à d'immenses mégafeux, accentués par le dérèglement climatique.