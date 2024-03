VIDÉO - "Tout est dévasté" : tempêtes et tornades font d’énormes dégâts aux États-Unis

De violentes tempêtes ont balayé jeudi 14 mars le centre des États-Unis, provoquant des tornades dévastatrices. Ce phénomène a détruit de nombreuses habitations, coupé l’électricité de milliers de foyers, et fait plusieurs blessés.

"Il y a eu les sirènes d'alerte, et juste après c'était comme si un trait nous arrivait dessus", témoigne un Américain, dans la vidéo en tête de cet article. Plusieurs tempêtes ont balayé jeudi soir le centre des États-Unis, provoquant sept violentes tornades dans l'Indiana et l'Ohio, selon des médias américains.

Sur l'images ci-dessous, on peut voir la façade d'un bâtiment arrachée, entortillée comme du tissu autour d'un arbre juste à côté. "Tout est dévasté. Je n'ai jamais vu ça de ma vie", commente une femme devant sa laverie désormais éclatée en petits morceaux sur le sol. "Il ne reste plus rien de notre laverie. Toutes les maisons sont démolies. Dans la ville c'est affreux, vraiment affreux", alerte-t-elle.

TF1

TF1

Des débris ont été soulevés au cœur du tourbillon jusqu'à 4000 mètres d'altitude, autrement dit la hauteur du Mont Blanc. Dans un premier temps, plusieurs médias avaient fourni un bilan de trois personnes tuées dans l'Indiana, citant la police de l'État comme source, mais lors d'une conférence de presse dans la nuit de jeudi à vendredi, cette dernière a retiré l'information.

Plus de 10.000 foyers et entreprises dans l’Indiana et près de 37.000 dans l’Ohio étaient privés d’électricité jeudi soir selon PowerOutage.us. Les tornades, phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, sont fréquentes aux États-Unis, en particulier dans le centre et le sud du pays. Il y a près d'un an, des tornades dévastatrices ont traversé le Mississippi, faisant au moins 25 morts.