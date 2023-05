VIDÉO - États-Unis : l'inquiétante censure des livres dans les écoles de Floride

Le journal d'Anne Franck version bande dessinée jugé inapproprié pour les enfants, les BD Catwoman ou Persépolis trop osées. Même appréciation pour la série pour ados Vampire Academy à cause de scènes de nus. Ces livres ont, comme des centaines d'autres, été retirés des bibliothèques scolaires de Floride.

Et pour cause, n'importe qui peut désormais demander le retrait d'un livre ou d'un DVD dans cet État du sud-est des États-Unis. Il suffit de remplir un formulaire de deux pages. Cette démarche ne nécessite même pas d'avoir lu ou vu l'œuvre en entier. "Ils doivent expliquer les raisons qui les poussent à s'opposer au livre, ensuite le principal a deux semaines pour étudier la demande et informer la personne de sa décision", explique Jennifer Deshazo, directrice communication des écoles du comté de Martin en Floride, dans le reportage de TF1 ci-dessus.