REPORTAGE - Tornade meurtrière aux États-Unis : les images du désastre

"Ma mère, mes sœurs et mes deux nièces étaient à l'intérieur quand c'est arrivé". Pointant un tas de ruines, un homme nous montre ce qu'il reste de sa maison familiale après le passage de la tornade qui a dévasté le secteur, vendredi soir. La famille, sentant les murs trembler, a juste eu le temps de s'éloigner des fenêtres. "Les murs sont tombés sur elles, ça les a protégées. Dieu merci, elles ont survécu. On est nés et on a grandi dans cette maison. Ma famille s'en est sortie, mais toutes ne peuvent pas en dire autant."

Leur maison est en effet l'une des moins touchées du quartier, alors que la tornade a tué au moins 25 personnes à Rolling Fork, dans le Mississippi. Un peu plus loin, un lotissement entier a complètement disparu. Au milieu des décombres, certains sont revenus chez eux pour retrouver une paire de chaussures, des bijoux de famille, des papiers d'assurance. Partout, le grand nettoyage a commencé. Les systèmes de distribution d'eau et d'électricité sont déjà en cours de réparation. Des ouvriers et des bénévoles affluent d'un peu partout.