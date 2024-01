VIDÉO - États-Unis : une tempête hivernale sème le chaos dans l'Iowa, à trois jours de primaires cruciales pour Donald Trump

Quinze centimètres de neige, du vent allant jusqu’à 70 km/h et des températures pouvant descendre jusqu’à -34 °C. Dans l'Iowa, une "dangereuse" tempête a semé la pagaille sur les routes et dans les transports aériens vendredi 12 janvier, à trois jours du premier rendez-vous électoral de l'année pour les républicains.

Des routes désertes balayées par un blizzard dantesque. Une tempête hivernale a semé, vendredi 12 janvier, le chaos dans l'État américain de l'Iowa, mais aussi dans toute une partie du Midwest américain. À Détroit par exemple, dans le Michigan, certains automobilistes se sont fait surprendre. "C'est glissant", réagit l'un d'entre eux. "Je suis restée dans les embouteillages pendant 1h15, et j'ai dû faire à peine 400 mètres", se désole une autre, interrogée dans le reportage en tête de cet article.

La ville de Des Moines, capitale de l’Iowa, était complètement recouverte de neige vendredi 12 janvier, avec des voitures et des camions renversés ou ensevelis sur la chaussée, comme le montrent les images ci-dessous.

CHIP SOMODEVILLA / AFP

CHRISTIAN MONTERROSA / AFP

Le mercure, qui pointe à -9 degrés dans la région, doit encore chuter de 10 à 20 degrés au cours des prochains jours. Dans le centre des États-Unis, l’Iowa va connaître une "tempête hivernale dangereuse jusqu’à samedi matin", a indiqué le service météorologique national, le NWS sur son site, avec des "rafales de vent de 56 à 72 km/h" et une "accumulation de neige de 7 à 15 cm".

Cette tempête hivernale a fait plusieurs morts et privé des centaines de milliers de foyers d’électricité. Dans le Wisconsin, les habitants s'efforcent quant à eux de déblayer les paquets de neige devant leur domicile. "Je viens de travailler dur, la neige est assez lourde. Toutes les deux heures, j'essaie d'attirer le plus de neige possible", explique un habitant, à bout de souffle.

TF1

Une tempête qui survient alors que l'État américain de l'Iowa doit lancer, le 15 janvier prochain, le grand bal des primaires républicaines, dont Donald Trump est le grand favori, en vue de la présidentielle de novembre face au candidat démocrate, probablement le président Joe Biden. L’ex-président Trump, mais aussi ses principaux rivaux, ont annulé plusieurs événements dans cet État du Midwest en raison des conditions météorologiques.

Seul candidat à avoir fait le déplacement, Ron DeSantis, qui pointe actuellement à la troisième place dans les sondages républicains, et qui tente de refaire son retard : "Je suis prêt à braver toutes les difficultés pour cette élection présidentielle, alors s'il faut affronter la neige pour remporter le vote, on va l'affronter", déclare ainsi le gouverneur de Floride, qui a fait un détour par son QG de campagne, à défaut de pouvoir aller à la rencontre des électeurs.

Faut-il encore que les électeurs se déplacent pour voter, l'État tout entier étant balayé par une grande vague de froid que les autorités américaines ont elles-mêmes qualifiée de "dangereuse". La plupart des vols, censés faire affluer les milliers de journalistes, militants et bénévoles de campagne venus assister au premier grand rendez-vous de la présidentielle américaine, ont été annulés ou redirigés vers les États voisins.