VIDÉO - États-Unis : les images des gigantesques incendies qui dévorent le Texas

Aux Etats-Unis, des feux de forêt ravagent le Texas depuis 24 heures. Plus de 100.000 hectares ont déjà brûlé. De nombreux foyers semblent incontrôlables et des villes ont dû être évacuées.

Un mur de fumée écrasant. Le nord du Texas, aux États-Unis, est dévoré par de gigantesques feux de forêt. Les pompiers luttent sans relâche depuis plus de 24 heures maintenant. À bord de leur camion, ils s'engouffrent dans un épais nuage rouge vif cerclé par les flammes et parfois même des tornades de feu poussées par le vent. Sur la route qu'ils doivent emprunter, la visibilité est très réduite. Et quand la fumée se dégage enfin, ils découvrent autour d'eux d'innombrables brasiers.

On n'y arrive pas, on se retire, les feux sont trop nombreux Un pompier en difficulté

"On a besoin de quatre ou cinq camions. On n'y arrive pas. On se retire les feux sont trop nombreux", décrivent des pompiers. Le bétail est évacué en urgence, des milliers d'habitants quittent les lieux. Selon les autorités, plusieurs maisons ont été détruites. Entretenus par la chaleur et les vents violents, les incendies ont brûlé 120.000 hectares, soit douze fois la superficie de Paris.

Depuis leurs hublots, ce ne sont pas les lumières de la ville que filment les passagers d'un avion, mais bien l'étendue des flammes, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article.