VIDÉO - États-Unis : les ours bruns envahissent les rues et les jardins de plusieurs villes

Plus dingue encore, en début de semaine, un ours noir sauvage prénommé "Franklin" s'est baladé dans les rues de la capitale Washington. Les habitants ont eu beaucoup de mal à y croire. "Un policier est venu pour me dire qu’il y avait un ours, j’ai répondu un OURS ?! Il a crié 'O. U. R. S', j’ai dit : OK, je vais me cacher ! J’ai vu l’ours poursuivre mon chat dans mon jardin, il m’a regardé et puis il est parti grimper dans mon arbre", raconte une riveraine.

Après plusieurs heures passées dans son arbre à observer le voisinage, Franklin a fini par être capturé. "On a pu l’attraper grâce des fléchettes tranquillisantes et on va le relâcher dans la nature", a assuré un officiel devant micros et caméras. Presque à chaque fois, ces ours sont de jeunes mâles tout juste affranchis de leurs mères. Ils ne sont pas dangereux, mais affamés. Ils partent donc en quête de nourriture là où elle est facile à trouver, c'est-à-dire dans les villes.