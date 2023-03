VIDÉO - "On a entendu le toit s'envoler" : le récit glaçant des rescapés d'une tornade meurtrière au Mississippi

Il ne faut pas aller bien loin pour mesurer l'ampleur des dégâts : la pièce juste à côté est dévastée. Le jardin, jonché d'arbres arrachés, est encore plus impressionnant. "Notre voiture est là, sous le tronc".

Tomy habitait dans cette maison depuis 30 ans. C'était l'une des plus solides de la ville. Alors, aujourd'hui, il relativise. "On est tellement chanceux. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie, qui sont en train d'organiser des funérailles. Nous, on ne sait juste pas où on va habiter", poursuit-il. Certains habitants ont survécu en se réfugiant dans un réfrigérateur ou dans une cave. C'est le cas de Randy, qui estime que l'alerte a été donnée trop tardivement. "Dès qu'on a reçu l'alerte on s'est réfugiés dans le sous-sol et la tornade était sur nous. On a eu 30 secondes pour réagir, ça a été extrêmement rapide."