EN IMAGES - À Kansas City, une fusillade sème le chaos en pleine parade du Super Bowl

Mercredi 14 février, la parade du Super Bowl à Kansas City aux États-Unis a été endeuillée par une fusillade faisant un mort et 21 blessés. Retour en images sur ce drame.

Un reporter parle en direct à la télévision... quand soudain des tirs retentissent. "Il se passe un truc", crie le journaliste en duplex. Un mouvement de foule commence (voir l'image ci-dessous), et la panique se propage.

TF1

800 policiers se déploient immédiatement, mais ce sont des spectateurs qui engagent une course poursuite contre un tireur présumé, vêtu d'une veste marron. Ils le plaquent au sol à plusieurs reprises. Après trente secondes de lutte, les forces de l'ordre parviennent à intervenir et le menottent.

L'homme n'aurait pas agi seul. Au total, trois personnes sont interpellées. Leurs motivations sont pour l'heure inconnues. "C'était le chaos, tout le monde criait 'à terre'. Je me suis dit 'qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une blague ou quoi ?'", explique une femme présente lors de la fusillade. "On se marchait les uns sur les autres, et une femme a dit 'quelqu'un est touché !'", renchérit une autre, interrogée dans le reportage en tête de cet article.

Des spectateurs effectuent les premiers soins en urgence, à même le sol. Une femme touchée par balles est décédée. Parmi les 22 blessés, se trouvent onze enfants de la ville. "C'est une tragédie absolue, on ne s'attendait pas à ça à Kansas City, cela va marquer les mémoires", a commenté le maire Quinton Lucas.

Le président américain Joe Biden a de nouveau appelé le Congrès à légiférer afin d'endiguer la violence par arme à feu dans le pays. Dans la soirée, il a dit prier "pour ceux tués et blessés aujourd'hui à Kansas City", mais également "pour notre pays afin qu'il trouve la détermination de mettre fin à cette épidémie insensée de violence par arme à feu qui nous déchire". Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021 dans le pays, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record.