VIDÉO - USS Gerald Ford : les chiffres fous du plus grand porte-avions du monde

D’une longueur de 333 mètres pour un poids de 100.000 tonnes, ce porte-avions à propulsion nucléaire, inauguré par Donald Trump en 2017, est à ce jour le plus grand navire militaire au monde. Le pont d’envol, dont la superficie avoisine les 20.000 mètres carrés, soit l'équivalent de trois terrains de football, peut accueillir jusqu’à 75 hélicoptères et avions de combat. Il est doté d’un nouveau système de lancement qui catapulte les avions dans les airs à la vitesse de 260 kilomètres par heure.

Développé par General Atomics pour l'US Navy, le système n'utilise plus le dispositif hydraulique traditionnel pour catapulter les avions au décollage, mais un moteur à induction qui crée moins de frictions avec le métal des avions et leur permet donc une plus grande longévité. Théoriquement, il doit permettre d'augmenter de 25% le nombre de décollages d'avions chaque jour, d'après l’US Navy.