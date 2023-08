REPORTAGE - Extrême pauvreté et ultra richesse : les deux visages du Liban

L’inflation dans le pays est indomptable. Elle a grimpé de 170% l’an dernier, avec des conséquences alarmantes. Dans certaines rues, il n’y a plus d’éclairage public. Mais dans des bars, on fait encore la fête. Grâce à un générateur électrique, l’élite libanaise profite d’un cadre festif qui a longtemps fait sa réputation. "Presque tous les soirs, on sort pour relâcher le stress qu’il y a en nous. Si on ne fait pas ça, on devient fou ou alors on prend des médicaments. Vous savez, on a besoin de sortir et de s’amuser", affirme une jeune femme.

La crise financière s’observe dans le tiroir-caisse. La monnaie locale a perdu 90% de sa valeur. Survivent ceux qui peuvent payer en dollars. Ce sont eux qui font marcher l’économie libanaise et les quatre restaurants que possède Albert, le patron des lieux. "Il y a 110 salariés. C’est très important. Il y a 110 familles qui vivent de ce boulot. Ça fait trois ans qu’on galère avec la crise économique. Là, le pays redémarre un tout petit peu. On essaye de continuer. On essaye de se battre", déclare Albert.