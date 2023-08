VIDÉO - Incendies au Portugal : dans l'urgence, des habitants fuient sans leurs animaux

Au sol, beaucoup de propriétés sont isolées. Il faut défendre chaque maison une à une avec l’aide des habitants en coupant l’herbe. C'est le cas pour Paola et sa famille qui veulent rester le plus longtemps possible, pour protéger leur ferme et leurs animaux. "Depuis hier le feu s'approche de notre maison. A tout moment ça peut empirer. Donc, on reste là pour surveiller. On a peur, avec tout ce qui brûle autour de nous."

Pour l’instant, une seule maison a brûlé depuis le début de l’incendie. Ce mardi soir, le feu a atteint l'Algarve, une des régions les plus touristiques du pays.