VIDÉO - Fusillade au Texas : l'AR-15, l'arme la plus utilisée dans des tueries de masse aux États-Unis

Fiable, robuste et puissante à la fois, l'AR-15 est en vente libre dans les magasins, pour la modique somme de 1000 dollars (soit environ 900 euros). Dans sa version civile, elle ne tire qu’une seule cartouche par appui sur la détente, mais se recharge toute seule tant qu’il y a des munitions dans le chargeur. En fonction des modèles, l’AR-15 pèse de 2,7 à 3,8 kg, son canon mesure entre 21 et 41 centimètres et sa longueur totale varie de 60 et 90 cm. Cette arme a un potentiel extrêment meurtrier, souligne le Washington Post.

Et pour cause, l'AR-15 permet de tirer à intervalles rapides des balles qui explosent et peuvent "atomiser" les os. Preuve de son potentiel létale, dans un discours appelant à réguler l’usage des armes après la tuerie d’Uvalde en mai 2022, l’acteur Matthew McConaughey rappelait avec émotion que l’une des victimes de la fusillade n’avait pu être identifiée qu’à sa paire de chaussures vertes. Des qualités en font l'arme de prédilection des tueurs de masse, qui en font eux-mêmes une morbide promotion à chaque massacre.