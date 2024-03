VIDÉO - Gaza : la distribution d'aide humanitaire bascule dans l'horreur, des dizaines de morts

Des dizaines de civils palestiniens ont été tués dans la nuit de mercredi dans le nord de la bande de Gaza. De nombreuses victimes seraient mortes renversées par des camions chargés de nourriture. Des soldats israéliens ont également ouvert le feu à balles réelles.

Israël évoque une dizaine de morts, le Hamas plus de 110. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de combats ou de bombardements. Dans la nuit du 27 au 28 février, c'est l'arrivée d'un convoi humanitaire qui a basculé dans l'horreur à Gaza. "Nous sommes juste allés chercher de la nourriture et de la farine et ils ont commencé à nous tirer dessus", raconte un blessé dans le reportage en tête de cet article.

Le convoi chargé de vivres, l'un des rares à avoir l'autorisation de rejoindre le nord de la bande de Gaza, devait comme les autres passer par la route côtière et un checkpoint israélien quand la foule s'est précipitée sur les chargements.

Des images de drones, filmées par Tsahal, révèlent les scènes dramatiques de milliers de Gazaouis, poussés par la faim, prenant d'assaut les camions. C'est là que les versions diffèrent. Pour Israël, les soldats à proximité, face au chaos, auraient tiré en l'air avant de faire feu sur ceux qui s'approchaient trop près. Mais la majorité des morts, disent les porte-parole, seraient due à la panique qui aurait suivi. "Les camions ont été submergés et les chauffeurs, qui sont des civils de Gaza eux-mêmes, ont écrasé les gens en roulant", assure Avi Hyman, porte-parole de la direction nationale de la diplomatie publique d'Israël.

La rareté de l'aide humanitaire conduit de plus en plus à des pillages hors de contrôle. L'ONU avertit qu'une situation de famine serait imminente à Gaza. Jeudi 29 février, à New York, une réunion du Conseil de sécurité a été convoquée en urgence.