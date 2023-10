VIDÉO - Dans le nord d'Israël, des habitants armés s'organisent pour se défendre

Ceux qui assurent la sécurité de cette petite communauté de 120 habitants sont en grande partie les habitants eux-mêmes. Et comme il n’y a plus d’école, une salle est devenue la pièce centrale du village où se relaient les adultes pour garder les enfants. "On a des tableaux où on sait tous les jours qui a une arme le matin, l'après-midi et le soir. Et qui peut assurer les gardes sur les différents événements et activités", explique Bernard Sfez qui participe activement à cette autodéfense.

Il comporte notamment des exercices anti-incendie, ou encore l’aménagement des maisons pour parer à d’éventuelles attaques. "Dans ma chambre à coucher, j'ai un gilet pare-balles et un seul pistolet, mais quand je suis en patrouille, j'ai plusieurs chargeurs. Et dans notre abri, on s'est empressé de mettre de quoi dormir et de quoi manger", ajoute cet habitant.