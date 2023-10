"Chut, ne parle plus" : l'enregistrement glaçant de l'appel de Daria, 10 ans, cachée pendant une attaque du Hamas

Aujourd'hui, Daria et sa maman sont réunies et racontent ce qu’il s’est passé dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus. Des mots particulièrement durs à entendre. "J'ai vu mon père prendre la hache et le couteau. Il a ouvert la porte et s'est précipité vers les terroristes. Ils l'ont abattu, et je n'ai plus vu sa compagne, explique la fillette. Tout ça s'est passé sous mes yeux. Papa a réussi à toucher un des terroristes, mais ils l'ont tué, lui et sa compagne".