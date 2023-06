VIDÉO - Ukraine : au cœur d'un entrainement intensif des nouvelles recrues

Un peu plus d'une semaine après le lancement de sa contre-offensive contre les troupes russes, l'armée ukrainienne tente d'avancer et de regagner du terrain dans l'est et le sud du pays. Devant les villes occupées que les forces de Kiev tentent de reprendre aux Russes, un entraînement de hause intensité, à balles réelles, se déroule tout près du front. Les caméras de TF1 ont filmé les dernières recrues de l'armée ukrainienne à qui, ce jour-là, on enseigne l'assaut d'une tranchée en trois semaines au sein d'un centre d'entraînement en montagne.