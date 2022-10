VIDÉO - Canon Caesar français : les secrets de fabrication d’une arme redoutable

En service depuis 2004, les Caesar français ont tiré plus de 100.000 obus et fumigènes lors d'opérations extérieures, notamment en Afghanistan, en Irak et au Sahel. Outre la cinquantaine de pièces dans le parc de l'armée française, 300 autres ont été vendues dans le monde (Maroc, Arabie-Saoudite, Thaïlande ou Indonésie et plus récemment Belgique, Danemark, République Tchèque et Lituanie). Le tout pour environ 5 millions d'euros chacun.

Si besoin, et en fonction de la situation, l'industriel se dit prêt à augmenter la cadence. En parallèle, sur le site se prépare déjà l'avenir du canon César avec une nouvelle machine flambant neuve. "Au lieu d'aller à 40 kilomètres, l'obus pourrait aller à 50 ou 60 kilomètres", met en avant le directeur. Parmi les leaders mondiaux, la France compte bien perpétuer son savoir-faire.