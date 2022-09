VIDÉO - Ukraine : comment les réservistes appelés par l'armée russe partent au front

Nous sommes à Rostov-sur-le-Don, ville russe aux portes de l'Ukraine. En ville, les affiches de recrutement et les camions de l'armée sont omniprésents. Le Donbass n'est qu'à une heure et demie. Passé la frontière, nous croisons des camions de transport de troupes et de nombreuses pièces d'artillerie qui convergent vers le front. Arrivée dans la nuit à Donetsk. Des milliers de réservistes passeront par ici, avant de renforcer l'armée et les groupes de volontaires.