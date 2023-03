REPORTAGE - Guerre en Ukraine : les mines du Donbass dans le viseur de l'armée russe

Nous étions dans cette petite ville minière à la veille de la guerre il y a quasiment un an jour pour jour, sur la ligne de confrontation qui coupe le Donbass en deux. Vous pouvez voir dans notre reportage en tête de cet article à quoi elle ressemble aujourd’hui, rasée d’un bout à l’autre. Or, si les Russes s’acharnent, pour Sacha, c’est aussi parce qu’ici se trouve l’un des poumons économiques de l’Ukraine. "Toute cette région est remplie de terres fertiles, de minerai et d’industries métallurgiques", explique Sacha.

Le Donbass est un bassin houiller qui concentre la plus grande partie de l’industrie minière ukrainienne. Les terrils et les cheminées d’usines sont bien là, tout autour, tout près des combats. La Russie regorge elle-même de gisements parmi les plus importants du monde. Mais affaiblir l’Ukraine, c’est aussi la priver de ses ressources. Or, c’est ici, dans l’est du pays, où se déroulent les plus grandes batailles, qu’elles recèlent le plus de richesses naturelles.