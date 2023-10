REPORTAGE - 90 secondes pour se mettre à l'abri : dans la chambre fortifiée d'une famille israélienne

La sirène retentit une fois encore dans le centre-ville de Jérusalem. Le bruit de l'explosion qui retentit ensuite ne surprend même plus les habitants filmés par TF1. Dans chaque quartier ici, il y a un abri public ouvert 24 h sur 24, comme celui dans lequel Mikael amène notre équipe. Derrière la porte blindée, on découvre un espace protégé aménagé pour les adultes et les enfants. "On peut rester ici dix minutes ou une heure, on ne sait jamais combien de temps ça dure, explique Mikael. Ça, c'est pour les enfants, poursuit-il en montrant un baby-foot. On a aussi mis des livres. On a tout ce qu'il faut". Il y a même une table de billard dans la salle à côté.