VIDÉO - Israël : 100 jours après l'attaque du Hamas, 100 minutes de grève en hommage aux otages

Dimanche 14 janvier, alors que le conflit entre Israël et le Hamas a débuté il y a cent jours, 132 otages sont toujours détenus à Gaza. Une immense foule s’est réunie dès samedi soir à Tel Aviv autour de leurs familles pour réclamer leur libération.

"Maintenant, maintenant !", réclame la foule, réunie samedi 13 janvier au soir autour des familles d'otages. 120.000 personnes étaient présentes à Tel-Aviv. Parmi elles, Shelly Shem Tov, dont le fils est captif depuis l'attaque sans précédent menée par le Hamas il y a tout juste 100 jours. "Cent jours d'espoir, de désespoir, puis d'espoir à nouveau. Cent jours que j'entre dans la chambre d'Omer (son fils, NDLR), et que je lui dis d'être fort", confie-t-elle devant l'assemblée, émue. Sur scène, anciens otages et proches se succèdent, réclamant un accord de libération.

Des dizaines de personnes se sont réunies sur une place rebaptisée "place des otages", certaines portant des ballons jaunes, couleur devenue symbole des captifs, d'autres des pancartes avec leurs photos. Des concerts débutés samedi soir se sont poursuivis dimanche.

Un appel à la grève de 100 minutes dans tout le pays

Un appel à la grève à l'échelle nationale de cent minutes a par ailleurs été lancé pour ce dimanche 14 janvier, afin de rendre hommage aux personnes retenues en otage par le Hamas depuis le 7 octobre et de demander une nouvelle fois leur libération. Selon The Times of Israel, de nombreuses entreprises privées, enseignes de la grande distribution, mais aussi universités ont interrompu leur activité ce dimanche à partir de onze heures pendant près de deux heures. Plusieurs entreprises ont également prévu un moment de recueillement spécifique pour leurs employés.

Une nation unie dans la douleur, mais parfois critique à l'égard des choix stratégiques de son Premier ministre. "Netanyahou tue les otages à Gaza", peut-on lire sur une pancarte, dans le reportage en tête de cet article. En attendant, Benyamin Netanyahou garantit que les négociations sous l'égide du Qatar ont permis l’envoi rapide de médicaments à ceux qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza.

Sur le terrain, les opérations militaires israéliennes se poursuivent sans relâche. L'armée continue de pilonner la petite enclave palestinienne, et notamment Khan Younès, dans le sud de la région. Lors des attaques menées par le Hamas en Israël le 7 octobre, environ 1140 personnes ont été tuées, et 250 personnes ont été prises en otage. Si certaines ont été libérées lors d'une trêve humanitaire en novembre, 132 manquent toujours à l'appel, dont 25 sont mortes sans que leurs corps aient été restitués, selon les autorités israéliennes.