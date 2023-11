VIDÉO - "J'ai le droit d'être là, je ne vais pas partir" : en Cisjordanie, le face-à-face tendu entre colons et Palestiniens

500.000 colons juifs vivent aujourd'hui en Cisjordanie. Une occupation encouragée par le gouvernement israélien ces dernières années. Depuis les attaques du Hamas, les heurts se multiplient entre colons et Palestiniens et menacent la paix future.

Dans la vallée des Monts de Judée, dans le sud de la Cisjordanie, des colonies israéliennes, entourées de murs d'enceinte, surplombent des villages palestiniens. Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre dernier, les tensions sont vives en Cisjordanie occupée, où plus de 200 Palestiniens ont été tués par des colons et des soldats israéliens, selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé.

Dans l'un de ces villages, Halima et sa famille dorment dans leur charrette, par peur que leur maison soit incendiée. Il y a quelques jours, une dizaine d'hommes masqués sont venus dans la nuit pour les menacer. "Ils ont traîné mon mari sur 15 mètres. Ils lui ont donné des coups et l'ont battu avec les crosses de leurs armes. Ils nous ont dit qu'on avait 24 heures pour quitter nos terres, sinon ils revenaient nous tuer", témoigne la mère de famille, au micro du 20H de TF1.

On doit juste regarder et se taire, c'est notre sentiment Un Palestinien, habitant de Ramallah

Halima et sa famille en sont certains : les hommes venaient de la colonie israélienne située en face de leur village. Depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, les colons gagnent du terrain. Le territoire de la Cisjordanie est occupé depuis 1967 par Israël, une pratique illégale, selon le droit international.

Ces colonies se créent souvent par la force. Le 13 octobre dernier, des hommes armés, parfois en uniformes, ont fait irruption dans le petit village palestinien d'At-Tuwani, situé dans les collines sud d'Hébron. Les hommes ont tiré sur un habitant, mais aujourd'hui, sa famille refuse de partir. "C'est la maison où je suis née, où je vis. J'ai le droit d'être là, je ne vais pas partir", confie l'une de ses membres.

Plus de 800 Palestiniens forcés à quitter leurs terres

Chaque année, environ 13.500 colons israéliens s'installent en moyenne en Cisjordanie. Notre équipe de reporters a tenté d'entrer dans l'une de ses colonies, mais des soldats israéliens leur ont rapidement demandé de quitter les lieux, arguant que la "situation est vraiment tendue". Rony, habitant de la colonie voisine de Kiryat Arba, en témoigne : "Les équipes de défense, comme dans tout le pays, ont été renforcées, des armes distribuées. En face de vous, vous avez l'ennemi."

Si le gouvernement de Benyamin Nétanyahou encourage la colonisation, elle fait débat dans la société israélienne. D'autant que des voix s'élèvent pour dénoncer l'accélération de la colonisation, depuis le 7 octobre. Plus de 800 Palestiniens ont été forcés à quitter leurs terres le mois dernier, soit plus que durant toute l'année 2022. "Depuis le 7 octobre, certains colons ont été recrutés par l'armée. Donc maintenant, les colons sont des soldats avec du matériel, des uniformes, des armes. Ce sont les mêmes personnes mais désormais, ils ont les moyens de mettre en œuvre leurs plans", explique Yehuda Shaul, un activiste israélien pour la défense des droits des Palestiniens, et cofondateur du think tank Ofek.

Routes coupées, villes bouclées... Des Palestiniens de Cisjordanie font état d'un véritable état de siège. "Ils nous enferment à double tour. On doit juste regarder et se taire, c'est notre sentiment", dénonce un habitant de Ramallah. L'armée israélienne, elle, explique renforcer sa surveillance dans toute la Cisjordanie et mener des "opérations de contre-terrorisme".