REPORTAGE - Pénuries à Gaza : "Sans essence, les patients en soins intensifs sont condamnés", s'alarme un médecin

À Gaza, l’alimentation électrique repose sur des générateurs qui fonctionnement à l’essence, mais elles commencent à manquer. "S’il n’y a plus d’essence, nous condamnons les patients en soin intensif à une mort certaine", affirme le docteur Nahed Abu Teima, directeur de Nasser Medical Complex dans l'enclave palestinienne.

Les hommes peinent également à transporter les corps, et pour les ambulanciers, chaque goutte de carburant est précieuse : "Nous en manquons, alors on prend l'essence et le diesel des ambulances endommagées pour alimenter celles qui fonctionnent encore", déplore Naseem Hassan, ambulancier dans l'enclave, en pointant du doigt un véhicule dont le pare-brise a volé en éclat. "On a essayé de trouver une voiture pour emmener le corps, mais rien. Tout ce qu'on a, c'est un âne pour aller enterrer notre fils", confie un autre habitant, interrogé dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.