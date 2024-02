DOCUMENT TF1 - En opération avec les soldats ukrainiens sur la ligne de front

Sur le front, les combats sont devenus terriblement difficiles pour les Ukrainiens ces derniers mois. Ils ont recours à un "bricolage militaire" pour tenter de vaincre une armée russe qui, elle, ne manque pas de moyens. Un reportage exceptionnel mené par nos envoyés spéciaux.

Un véhicule blindé ukrainien. Il est cinq heures du matin, des mots de passe sont nécessaires sur la route afin de progresser. Sous les yeux de nos envoyés spéciaux, les ruines d'un village rasé après deux années de combat. Thor, chef d'unité, part coordonner une attaque de drones kamikazes sur la ligne de front. "Moi ça va, mon moral est bon, je suis préparé. Ça ne fait que six mois que je combats, mais j'ai des gars qui sont là depuis deux ans, à se battre non-stop", prévient le soldat.

De quelle morale parle-t-on lorsque l'on voit les Russes nous pulvériser (...) il faut résister et défendre notre pays Un droniste ukrainien

Une fois dans les tranchées ukrainiennes, les soldats russes, eux, sont positionnés à quelques centaines de mètres. Pour tenter de les ralentir, un droniste surveille l'ennemi enfoui dans une petite cache creusée à même la terre. Le soleil vient de se lever, permettant de constater sur un écran la constellation de cratères sur le sol aux alentours.

Le droniste est en réalité un prêtre ukrainien, convaincu que sa place est aujourd'hui au front. "De quelle morale parle-t-on lorsque l'on voit les Russes nous pulvériser, quand ils volent ce qui nous appartient, quand ils violent des femmes et torturent nos enfants ? Elle est où la morale quand ils prennent d'assaut nos maisons ? Alors oui, il faut résister et défendre notre pays", affirme-t-il dans le reportage exceptionnel en tête de cet article.

S'organise alors un "bricolage militaire" : une grenade minuscule attachée à un drone qu'il faut manipuler délicatement, alors qu'en face, les forces russes déploient des missiles d'une extrême puissance. Le drone parcourt quelques centaines de mètres afin d'atteindre un abris russe encadré par des planches de bois. Un tir de précision est alors réalisé, créant l'explosion qui se joue à quelques dizaines de centimètres près.

La ville d'Orikhiv, véritable no man's land

La région d'Orikhiv se situe à la frontière entre l'Ukraine et les territoires actuellement occupés par la Russie, entre Donetsk et Kherson. Sur place, la bataille mobilise, côté ukrainien, une énergie et des moyens considérables pour de très maigres résultats. De nombreux soldats y sont décédés, même si l'armée ne livre aucun chiffre à ce sujet.

Sur place, le véhicule blindé qui devait récupérer les soldats et nos envoyés spéciaux est finalement mobilisé sur un autre front. Thor devra marcher pendant une heure. "On est obligé de marcher longtemps, faute de moyens. On est donc déjà crevé quand on arrive dans les tranchées pour mener des assauts", déplore-t-il.

Dès les premiers jours de l'invasion russe en mars 2022, la ville d'Orikhiv qui comptait alors un peu plus de 14.000 habitants a été pilonnée par l'artillerie russe, provoquant le départ massif de ses habitants. Thor avance dans ce "no man's land", bouleversé, la guerre ayant fragmenté jusqu'à sa propre famille. "Je finis par avoir de la haine envers tous les Russes, et je vous dis ça alors qu'une grande partie de ma famille vit en Russie. Je ne leur parle plus parce qu'ils sont en Russie", livre le soldat.

Au quartier général du bataillon, dans un endroit tenu secret, on supervise la suite de l'opération commencée le matin même. Des scènes similaires se répètent depuis des mois. "Quand mes soldats rentrent chez eux, en permission, ils voient que dans leur ville tout va bien et que ce n'est pas la guerre. On leur manque un peu de respect", constate un responsable rencontré sur place par nos équipes.

"Je ne dis pas qu'il faudrait les mettre sur un piédestal, mais quand même, parce qu'à la fin, sans cela, ils perdent leur motivation", poursuit-il.