VIDÉO - En Russie, la démonstration de force de Vladimir Poutine lors du défilé militaire du 9 mai

Le président russe Vladimir Poutine a supervisé le défilé militaire du 9 mai sur la place Rouge à Moscou, pièce centrale du récit du Kremlin exaltant la puissance du pays. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Balayée par le vent et la neige, ce jeudi 9 mai au matin, la place Rouge était scrutée pour son défilé annuel qui célèbre la victoire des Soviétiques sur l'Allemagne nazie. Une cérémonie supervisée par Vladimir Poutine. Pour la deuxième fois en quatre jours, le président russe a mis en garde l'Occident.

"La Russie fera tout pour empêcher un conflit mondial, mais nous ne permettrons à personne de nous menacer. Nos forces (nucléaires, ndlr) stratégiques sont toujours en alerte", a-t-il déclaré lors de son discours. Puis il a réaffirmé que la Russie vivait une "période difficile". "Le destin de la patrie et son avenir dépendent de chacun de nous", a-t-il lancé, saluant les "héros" qui combattent pour Moscou sur le front.

Plus de 9000 militaires lors du défilé

Pour appuyer ses propos, les forces stratégiques de la Russie ont été valorisées sur la place Rouge. Plus de 9000 militaires, selon les médias russes, des véhicules blindés, des lanceurs de missiles et des avions de combat y ont pris part, mais "aucun char moderne, tout le matériel lourd de l'armée russe est consacré à la guerre en Ukraine", précise notre envoyé spécial Jérôme Garro dans le reportage ci-dessus.

Seul un type de tank était présent, un traditionnel et antique char soviétique fabriqué dans les années 40. Depuis deux ans, Vladimir Poutine dresse un parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre en Ukraine, présentant constamment la Russie comme le pays agressé par l'Occident. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sont les nations les plus ciblées par le discours russe.

"C'est douloureux de voir que la France n'est plus notre ami...", déplore une Russe présente dans le public, interrogée par TF1. "Tout va s'arranger. Ceux qui se battent au front paraderont bientôt ici sur la place Rouge", réagit un autre spectateur. Seuls huit chefs d'État étrangers étaient présents dans les tribunes, la plupart représentant des nations issues de l'ancien bloc soviétique.