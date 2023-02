REPORTAGE TF1 - Ukraine : avec les habitants de l'immeuble éventré de Dnipro

Aujourd'hui, il y a ceux comme Inna qui n'ont plus rien. Et puis, il y a ceux qui ont conservé leurs murs et qui aimeraient bien revenir chez eux. Andrei a de la chance, seules les fenêtres ont été soufflées chez lui et les dégâts concernent surtout le mobilier. Chez sa mère, au palier supérieur, la situation est plus précaire. D'autant que son trois-pièces est à la frange de l'immeuble, dans une position bien peu solide, à dix mètres de la partie effondrée. Enfin, il y a ceux qui sont partis pour toujours, n'en pouvant plus.